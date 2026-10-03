واشنطن تعلن تسهيل مرور 1.1 مليار برميل نفط عبر هرمز

وقال بيسنت في تصريحات تابعتها ، إن " ، وللمرة الأولى منذ بدء تصديرها النفط، لن يكون لديها أي نفط يُنقل عبر البحر خلال هذا الأسبوع".وأضاف الأمريكي أن "بلاده تعمل على عزل إيران على نحو غير مسبوق"، في إطار الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تقييد قدرتها على تصدير النفط والتجارة عبر الممرات البحرية.