دوي انفجار من جهة مضيق هرمز في جزيرة قشم

وذكرت أن "دوي انفجار من جهة وقع في جنوبي البلاد".وأعلن في وقت سابق، استهداف عدداً من ناقلات النفط خلال الأيام الماضية، في وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً وتحت السيطرة الأمريكية".وكان قد أعرب في تصريحات سابقة عن عدم ثقته بإيران، مؤكداً أن تمتلك حالياً سيطرة كاملة على مضيق هرمز.