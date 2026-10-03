روسيا تدعو الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة كييف بعد استهداف جسرين

وجاء التحذير عقب استهداف جسرَي بيفنيتشني (الشمالي) وبيفديني (الجنوبي) فوق ، ما أدى إلى اضطراب حركة السيارات والقطارات وحافلات الترولي بين جانبي العاصمة.وقال رئيس بلدية إن الضربة التي استهدفت الجسر الشمالي أسفرت عن إصابة شخصين وألحقت أضراراً بسطح الطريق وشبكة الحافلات الكهربائية.من جانبها، قالت إن الجسرين يُستخدمان لنقل القوات والإمدادات العسكرية الأوكرانية، فيما اتهمت كييف بتصعيد استهداف البنية التحتية للعاصمة.ويأتي التصعيد وسط تبادل الهجمات بين الجانبين، مع استهداف أوكرانيا منشآت الطاقة والمصافي الروسية، فيما تكثف روسيا ضرباتها على أهداف داخل الأراضي الأوكرانية.