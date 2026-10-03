خفر السواحل التايواني يطلق مدفع مياه على قارب صيد صيني قرب جزر متنازع عليها

وأظهر مقطع مصور لحظة إطلاق المياه باتجاه القارب، الذي غادر المنطقة بعد ذلك. وقال إن قاربي صيد صينيين اقتربا من الجزر لمسافة 8 أميال بحرية، قبل أن تستجيب إحدى السفينتين لأوامر المغادرة.وأضاف أن السفينة الثانية، التي تحمل اسم «جين شا»، لم تستجب لثلاثة تحذيرات لاسلكية، ما دفع دورية تايوانية إلى إطلاق مدفع المياه من مسافة نحو 200 متر، قبل الاقتراب وتوجيه المياه نحو قيادة القارب.وتسيطر تايوان على جزر براتاس، فيما تطالب بالسيادة عليها، وتقع الجزر شمال الجنوبي بين تايوان وهونغ .ويأتي الحادث بالتزامن مع استعداد تايوان لتسلم أول مقاتلتين من طراز F-16V ضمن صفقة تشمل 66 طائرة، في وقت تتواصل فيه التوترات العسكرية والسياسية بين تايبيه وبكين.