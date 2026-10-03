بعد مطالب اماراتية.. ايران تجدد تمسكها بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى

وقال ولايتي إن "الجغرافيا لا تتغير ببيان"، مؤكداً أن الجزر الثلاث "كانت إيرانية وستبقى إيرانية"، فيما انتقد ما وصفه بـ"الأمن المستورد" في المنطقة.وجاءت تصريحات ولايتي بعد مطالبة الإماراتي المرر، خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتسوية قضية الجزر الثلاث سلمياً عبر المفاوضات المباشرة أو إلى الدولية.وكان مسؤولون إيرانيون قد جددوا في الأيام الماضية موقف الرافض للمطالب الإماراتية، مؤكدين أن الجزر جزء من الأراضي الإيرانية وأن السيادة عليها "غير قابلة للتفاوض".