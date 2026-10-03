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بعد مطالب اماراتية.. ايران تجدد تمسكها بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى
دوليات
2026-10-03 | 11:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
109 شوهد
جدد مستشار المرشد الإيراني
علي أكبر ولايتي
، السبت، تمسك بلاده بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، رداً على مطالبة الإمارات بها أمام
الأمم المتحدة
.
وقال ولايتي إن "الجغرافيا لا تتغير ببيان"، مؤكداً أن الجزر الثلاث "كانت إيرانية وستبقى إيرانية"، فيما انتقد ما وصفه بـ"الأمن المستورد" في المنطقة.
وجاءت تصريحات ولايتي بعد مطالبة
وزير الدولة
الإماراتي
خليفة
شاهين
المرر، خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتسوية قضية الجزر الثلاث سلمياً عبر المفاوضات المباشرة أو
اللجوء
إلى
محكمة العدل
الدولية.
وكان مسؤولون إيرانيون قد جددوا في الأيام الماضية موقف
طهران
الرافض للمطالب الإماراتية، مؤكدين أن الجزر جزء من الأراضي الإيرانية وأن السيادة عليها "غير قابلة للتفاوض".
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