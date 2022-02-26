هولندا تعتزم إرسال 200 صاروخ أمريكي مضاد للطائرات إلى اوكرانيا

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم السبت، أنها تعتزم إرسال 200 صاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز Stinger إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأعلن وزير الخارجية ووزيرة الدفاع في رسالة وجهت من قبلهما إلى البرلمان الهولندي بضرورة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا استجابة لطلبها.

وقال الوزيران في الرسالة: "تم النظر بعناية في الطلب من أجل الامتثال لقواعد تصدير الأسلحة، وتم اتخاذ القرار بطريقة عاجلة بسبب ظروف خاصة".

وأضاف الوزيران أن هولندا، "مثل البلدان الأخرى، تواجه صعوبات لوجستية" وتبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة العسكرية في أسرع وقت ممكن.

وكانت هولندا قد قررت يوم الجمعة الماضي بالفعل إرسال منتجات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك بنادق قنص وخوذات وسترات واقية من الرصاص.

على صعيد متصل، قالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت، اليوم السبت، على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة (8.57 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسيا.



وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، أن ”الشحنة التي تشمل أسلحة آلية، وبنادق هجومية، وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا“، مؤكدة أن ”مساعداتنا لم تنتهِ بعد“.