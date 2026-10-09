ترامب: اتفقت مع بوتين على تزويد السوق العالمية بـ300 الف طن من الديزل

وقال في تصريحات صحفية: "اتفقت مع على قيام يتزويد السوق الأمريكية والعالمية بأكثر من 300 ألف طن من وقود ".واضاف ترامب أن "روسيا ستقوم بتوريد 500 ألف طن أخرى من الديزل في تليها مليون طن فورا"، فيما أوضح أن "روسيا ستقوم بتوريد 3 ملايين طن من الديزل خلال فترة قصيرة بناء على حالة لديها".