زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب إيران

وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، وفق ما نقلته وسائل الإعلام، إن "الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض 26.89 والطول 54.65 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض".وأضاف، أن "الزلزال وقع في الساعة 2:45:44 فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (11:15:44 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش)".ووفق التقارير الاولية الواردة فقد كان مركز الزلزال على بعد 27 كم من بلدة كوخرد التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران، حسب ما أشارت وسائل الإعلام، التي أكدت عدم ورود أي تقارير بشأن وقوع أضرار نتيجة الزلزال.