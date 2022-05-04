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إصابات ووفيات في إيران جراء تناول خمر مغشوش

دوليات

2022-05-04 | 02:04
إصابات ووفيات في إيران جراء تناول خمر مغشوش
3,672 مشاهدة

توفي ثمانية أشخاص على الأقل في جنوب إيران، بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة مصنّعة منزليا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية.

وقالت المتحدثة باسم الجامعة فاطمة نوروزيان إن "ثمانية أشخاص توفوا بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة مصنّعة منزليا في بندر عباس"، عاصمة محافظة هرمزكان.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن نوروزيان قولها إن ما مجموعه 59 شخصا أصيبوا بتسمم كحولي في المدينة.

وقالت نوروزيان إن "30 شخصا يخضعون لغسيل الكلى" مضيفة أن "17 شخصا آخرين في وضع حرج وأدخلوا العناية المشددة" في بندر عباس.

وأعلنت شرطة المدينة توقيف ثمانية أشخاص متّهمين بتوزيع الكحول خلافا للقانون.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن قائد شرطة مدينة بندر عباس تيمور دولتياري قوله "خلال تفتيش منازل مشتبه بهم، ضبطت الشرطة 1278 ليترا من الكحول".

تحظر طهران استهلاك الكحول وبيعها على الأراضي الإيرانية حيث غالبا ما تفيد تقارير إعلامية بوفاة أشخاص من جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة أو مصنعة منزليا.

وفي مارس 2020 مع بداية تفشي فيروس كورونا في إيران، توفي 44 شخصا من جراء استهلاك مشروبات كحولية مصنّعة منزليا بعد سريان شائعة تفيد بأن تناول الكحول يقضي على الفيروس.
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