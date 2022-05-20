أمريكي يقتل 3 من أفراد عائلته وينتحر

وأفادت الشرطة، بأنها عثرت على 4 جثث في منزل داخل مجمع سكني، مصابة بطلقات نارية، موضحة أن الضحايا، الذين لم تحدد هوياتهم بعد، لكن وصفتهم بأنهم باكستانيون، هم مطلق النار البالغ من العمر 43 عاما، وزوجته البالغة من العمر 36 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات، ووالدة زوجته البالغة من العمر 64 عاما.وأوضحت أن "المرأة كانت تستعد للذهاب إلى العمل، عندما قدم الزوج وارتكب الجريمة"، مشيرة إلى أنه تم العثور على السلاح الذي استخدم في الجريمة في مكان الحادث".وكان الزوجان يخضعان لإجراءات الطلاق خلال الفترة الماضية، واتهمت المرأة الزوج بالاعتداء الجسدي على ابنتهما، وقالت الشرطة إنها ستجري مزيدا من التحقيقات حول الجريمة.