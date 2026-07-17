هجوم على قاعدة العديد في قطر.. والحرس الثوري يعلن دخول "الموجة 15" من عملياته

أوضح أن استهداف قاعدة العديد يندرج ضمن "الموجة الخامسة عشرة" من عملية عسكرية أطلق عليها اسم "نصر 2"، تحت شعار "يا أبا صالح المهدي أدركني".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري عن استهداف "تجهيزات عسكرية" داخل قاعدة أميركية في ، مبرراً ذلك بأنه "رد على الجرائم الحربية واستهداف المدنيين" من قبل .في غضون ذلك، حذر ، ، من وجود "حملة إسرائيلية واسعة" تهدف إلى تضليل ، ودفعها نحو "حرب لا يمكن كسبها"، في إشارة إلى تصاعد حدة التوتر العسكري المباشر.تأتي هذه التطورات في ظل "جمعة ساخنة" شهدت تصعيداً إقليمياً واسع النطاق، شمل ضربات صاروخية في إقليم ، وهجمات جوية على الممرات الملاحية في ، ومواجهات مباشرة بين القوات الإيرانية والمصالح الأميركية في ، مما ينذر بدخول المنطقة مرحلة غير مسبوقة من النزاع المفتوح.