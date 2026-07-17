بعد فوزه بزعامة العمال.. آندي بورنهام رئيساً للوزراء في بريطانيا الاثنين المقبل

ووفقاً للجدول الزمني المعلن، من المقرر أن يتوجه إلى صباح يوم الاثنين المقبل، لتقديم استقالته رسمياً إلى الملك . وفي اليوم نفسه، سيجري تسليم مهام إلى آندي بورنهام.وعقب توليه المنصب رسمياً، من المنتظر أن يلقي بورنهام خطابه الأول أمام مقر رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت"، ليعلن في وقت لاحق من بعد ظهر الاثنين عن ملامح تشكيلته الحكومية الجديدة.يأتي صعود بورنهام إلى سدة الحكم في مرحلة حرجة تشهدها المملكة المتحدة، حيث يترقب الشارع البريطاني رؤيته الاقتصادية للتعامل مع التحديات الراهنة. وبحسب المراقبين، يضع بورنهام "أزمة غلاء المعيشة" على رأس سلم أولوياته، مع التزامه بطرح حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر البريطانية.ويُنظر إلى بورنهام كشخصية تحظى بقبول داخل أروقة الحزب، وهو ما يعزز التوقعات بقدرته على تقديم رؤية إصلاحية شاملة خلال الأسابيع المقبلة، في وقت حساس يمر به الاقتصاد البريطاني.