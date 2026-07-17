الصين تنفي اتهامات ترامب بالتدخل في الانتخابات الأميركية

وقالت ، إن بلادها "ليست لديها أي مصلحة في التدخل في الانتخابات الأميركية"، وذلك رداً على تصريحات الذي أعلن عزمه رفع السرية عن معلومات استخباراتية زعم أنها تكشف اختراقاً صينياً لبيانات نحو 220 مليون ناخب أميركي، من دون تقديم أدلة علنية حتى الآن.وفي سياق منفصل، رفضت القيود الأميركية الجديدة على التأشيرات، ووصفتها بأنها إجراءات تمييزية، مطالبة بإلغائها، مع احتفاظها بحق الرد بالمثل.