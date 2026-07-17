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السومرية تنفرد بنشر جدول أعمال القمة العراقية - الأمريكية.. توقيع اتفاقيات وجلسات لبحث الطاقة والاستثمار
دوليات
2026-07-17 | 08:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
310 شوهد
تستضيف
الولايات المتحدة
، اليوم الجمعة، أعمال القمة الأمريكية – العراقية رفيعة المستوى للأعمال (U.S.-Iraq High-Level Business Summit)، التي تنظمها
غرفة التجارة الأمريكية
بالتعاون مع
مجلس الأعمال
الأمريكي–العراقي، بمشاركة
رئيس الوزراء
العراقي
علي الزيدي
، إلى جانب مسؤولين في
الإدارة الأمريكية
ورؤساء كبرى
الشركات العالمية
.
وبحسب البرنامج الرسمي للقمة، تنطلق الفعاليات بتسجيل المشاركين، يعقبه افتتاح رسمي يتضمن عرضاً بعنوان “من مهد الحضارة إلى العلاقات الأمريكية–العراقية الحديثة”، ثم كلمات ترحيبية يلقيها رئيس
غرفة التجارة الأمريكية
روس
بيرو
الابن، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى
العراق
وسوريا
توم باراك
، قبل أن يقدم رئيس
مجلس الأعمال
الأمريكي – العراقي روجر مارتيللا المتحدث الرئيسي، ليُلقي
رئيس الوزراء
العراقي الكلمة الافتتاحية للقمة.
وتخصص أولى جلسات القمة لمناقشة آفاق الأعمال الأمريكية في العراق، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات عالمية، من بينها GE Vernova وExcelerate Energy وVantive، لبحث بيئة الاستثمار وفرص توسع الشركات الأمريكية في السوق العراقية.
وتليها جلسة بعنوان “شراكات أمن الطاقة في العراق”، تشهد مشاركة الرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي شركات
الطاقة العالمية
BP وConocoPhillips وExxonMobil وShell وChevron، حيث تناقش فرص التعاون في قطاعي النفط والغاز وأمن الطاقة.
كما يتضمن البرنامج جلسة خاصة حول الشراكة الاقتصادية التنفيذية بين
الولايات المتحدة
والعراق، بالتزامن مع جلسة أخرى تستعرض التوقعات الاقتصادية الأمريكية لقادة الأعمال والمستثمرين العراقيين.
ويعد غداء العمل ومراسم توقيع الاتفاقيات أبرز محطات القمة، إذ يشمل كلمات لكل من رئيسة غرفة التجارة الأمريكية سوزان
كلارك
، ووزير الطاقة الأمريكي
كريستوفر
رايت، والمدير التنفيذي لمجلس الهيمنة الوطنية للطاقة في
البيت الأبيض
جارود آجين، قبل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وأطر للشراكة بحضور رئيس الوزراء العراقي، إلى جانب لقاءات مباشرة بين المستثمرين والشركات.
وفي الفترة المسائية، تُعقد ثلاث جلسات متزامنة، الأولى تبحث الشراكة الأمريكية – العراقية في قطاع الكهرباء والبنية التحتية، والثانية تناقش التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتقنيات الرقمية، بينما تستعرض الثالثة فرص الاستثمار في الولايات المتحدة أمام رجال الأعمال العراقيين.
وتختتم القمة بجلسة عامة بعنوان “تعزيز العلاقات التجارية الأمريكية–العراقية”، قبل إقامة حفل استقبال للتواصل بين رجال الأعمال الأمريكيين والعراقيين.
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