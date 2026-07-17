روسيا: نجدد مبادرة الحوار الإقليمي بمشاركة العراق.. والتصعيد يهدد أمن المنطقة

وقال إن المبادرة تشمل أيضاً ، وتحظى بدعم ومصر وباكستان، مشيراً إلى أن أبدت استعدادها للحوار.وأضاف أن لم يعد ممراً حراً، محذراً من تداعيات ذلك على التجارة العالمية، فيما اتهم أطرافاً بالسعي لإفشال التقارب بين إيران ودول .