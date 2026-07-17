الرئيس الإيراني الأسبق: السلام مع أمريكا ليس خيانة ولا يتعارض مع نهج الامام الحسين

وقال ، خلال اجتماع مع مستشاريه، إن "السلام ليس " ولا يتعارض مع نهج الإمام الحسين، مشيراً إلى أن غالبية الإيرانيين يتطلعون إلى إنهاء حالة الحرب والصراع والتوتر، والانتقال نحو الاستقرار.وأكد خاتمي ضرورة تقديم دعم شامل للاتفاقات المبرمة، والالتزام بتعهداتها، ومساندة فريق التفاوض، داعياً الشخصيات السياسية والمثقفين ووسائل الإعلام ومؤسسات إلى أداء دور فاعل في إنجاح المسار التفاوضي.وأضاف أن المصلحة الوطنية تقتضي إزالة خطر اندلاع الحرب، مشدداً على أهمية أن تغلب مؤسسات الدولة مصالح البلاد على الخلافات السياسية، والحفاظ على الفرصة المتاحة لتحقيق الاستقرار وتخفيف التوترات.