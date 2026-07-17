رويترز: اقتحام الناقلة "أسانا" في خليج عدن.. وأنباء عن صعود مسلحين على متنها

وفي السياق ذاته، أكدت (UKMTO) وقوع حادثة صعود "أفراد غير مصرح لهم" على متن سفينة تجارية أثناء عبورها شرقاً في ، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل حول هوية المقتحمين أو مصير طاقم السفينة.وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه الممرات الملاحية في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر توترات أمنية متصاعدة، وسط تحذيرات دولية من تزايد مخاطر القرصنة والتهديدات الأمنية التي تستهدف حركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية.