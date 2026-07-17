ايران تعلن انهيار برجا للمراقبة البحرية وسقوط 28 قتيلا وجريحا الليلة الماضية

وقالت الوكالة في خبر تابعته ، ان "برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار انهار بالكامل بعد هجوم أمريكي ثالث صباح اليوم".وأضافت ان "الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية الليلة الماضية، اسفرت عن مقتل 8 اشخاص واصابة 20 اخرين بجروح".