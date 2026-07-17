إيران تعلن تعرض خمسة جسور للاستهداف جنوبي البلاد

أعلنت ، الجمعة، عن تعرض خمسة جسور للاستهداف جنوبي البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني، " هاجمت 5 جسور خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد".

وكانت وول نقلت عن مسؤول أمريكي، أن "ضربات أمريكية استهدفت عدة جسور في يوم الخميس"، وأضاف "ضرب الجسور يهدف لقطع الإمداد إلى عباس التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن".

من جانبها، قالت ، "ارتفاع عدد الشهداء في الهجوم على جسور بندر خمير بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران إلى 7".