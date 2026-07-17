روسيا تتهم دولتين بتوظيف "جماعات إرهابية" في إفريقيا

وأشار بوريسنكو إلى أن هذا التوجه "تم تسجيله رسميا في البيان المشترك الذي صدر في 8 يوليو في نيامي، عقب الاجتماع الوزاري بين واتحاد دول الساحل (مالي، بوركينا ، النيجر)، والذي أكد تورط جهات خارجية في هجمات منسقة، ولا سيما التواطؤ الإجرامي بين أوكرانيا وفرنسا ودول أخرى وجماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل".وقال الدبلوماسي الروسي إن "تستخدم بنشاط، لصالحها، كلا من الأوكرانيين ومختلف الجماعات الإرهابية، ولا سيما 'جماعة دعم والمسلمين' (المرتبطة بتنظيم القاعدة المحظور في روسيا)، التي تعمل حاليا على أراضي ، محاولة الإطاحة بالسلطات في ".وأضاف أن البيان المشترك الصادر عن اجتماع نيامي قد سجل هذه الحقيقة، مؤكدا أن "فرنسا وأوكرانيا والدول الأخرى، باستخدامها الجماعات الإرهابية، تمارس في الواقع الإرهاب".