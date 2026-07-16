إيران تعلن حصيلة استهداف جسور جنوبي البلاد

وقالت ، "استشهاد 3 وإصابة 9 إثر الهجمات الأمريكية على جسور في مدينة خمير بمحافظة هرمزغان جنوبي ".

وأضافت "استئناف حركة المرور على الطريق بين مدينتي بندر عباس ولار بعد استهداف جسرين في بندر خمير جنوبي إيران".

وكشف مسؤول أمريكي، الجمعة، عن استهداف جسور عدة في إيران، مضيفا أن ضرب الجسور "يهدف لقطع الإمداد إلى بندر عباس التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن"، وفق حديثه.