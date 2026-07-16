إيران تتوعد برد أقوى وأشد في حال استهداف بنيتها التحتية وتحذر من هذا الامر

وقال المتحدث باسم للجيش الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان نقلته هيئة "IRIB" إن أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية سيقابل برد واسع، مضيفا أن الرد لن يكون متناسبا فحسب، بل سيكون أقوى وأشد.وأضاف ذو الفقاري أن البنية التحتية في المنطقة ستكون ضمن دائرة الاستهداف، متوعدا بأن يتم سحقها بطريقة لن يبقي منها أي أثر، مشيرا إلى أن الضربات الإيرانية، في حال اندلاع مواجهة، ستكون أكثر شدة واتساعا وتدميرا منها في أي وقت مضى.وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف بالتدخل في ، واصفا ذلك بأنه خط أحمر إيراني لا يمكن تجاوزه.وتأتي التصريحات الإيرانية بعد تحذيرات للرئيس الأميركي من احتمال تنفيذ ضربات تستهدف ومحطات لتوليد الكهرباء في خلال الأسبوع المقبل، في حال لم تعد إلى طاولة المفاوضات.كما شدد المتحدث الإيراني على أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد، في رسالة تحمل تحذيرا من أن أي تصعيد قد ينعكس على أمن الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة، وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.