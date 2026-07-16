مسؤول أمريكي يكشف عن استهداف جسور عدة في إيران

كشف مسؤول أمريكي، الجمعة، عن استهداف جسور عدة في .

ونقلت وول عن مسؤول أمريكي، "الضربات الأمريكية استهدفت عدة جسور في يوم الخميس".

وأضاف "ضرب الجسور يهدف لقطع الإمداد إلى عباس التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن".

وكانت الإيرانية حذرت، الخميس، من تداعيات أي هجوم يستهدف منشآت البلاد، مؤكدة أن الرد الإيراني لن يقتصر على رد مماثل، بل سيكون "أقوى وأشد" في حال تنفيذ التهديدات الموجهة ضدها.