الكويت والبحرين تفعلان صفارات الإنذار

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي، إن "صفارة الإنذار قد فُعّلت"، وحثت المواطنين والمقيمين على "الالتزام بالهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية".من جانبها، (كونا) بإطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، بالتزامن مع التصدي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.وأعلنت رئاسة للجيش ، الجمعة، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، قالت إنها جاءت عقب "العدوان الإيراني".وقال الجيش الكويتي، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع "هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية"، موضحًا أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها أنظمة الدفاع الجوي.ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة الإرشادات الرسمية.