مقاتلة أمريكية تعلن حالة طوارئ خلال العمليات العسكرية ضد إيران

أفادت تقارير إعلامية بأن مقاتلة أمريكية من طراز F-35 أعلنت أثناء تحليقها خلال العمليات العسكرية ضد .

وبحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية، أرسلت الطائرة رمز الطوارئ 7700، وهو الدولي الذي يستخدمه الطيارون للإبلاغ عن أثناء الطيران، ما يمنح الطائرة أولوية في التعامل من قبل سلطات المراقبة الجوية.

وأظهرت بيانات التتبع أن المقاتلة ربما نفذت هبوطا اضطراريا، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الأمريكية أو بشأن طبيعة الطارئ أو أسبابه.

وتزامنت هذه التقارير مع موجة جديدة من الغارات الأمريكية شهدتها محافظات جنوب ، مساء الخميس، طالت بنية تحتية للنقل والاتصالات، في تصعيد تمثل باستهداف جسور حيوية تربط المدن والموانئ الرئيسية.