ترامب يعلن "رفع السرية" عن معلومات بشأن التدخل في الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي ، الجمعة، عن "رفع السرية" عن معلومات بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية، فيما أشار الى أن أسواق بلاده المالية عند أعلى مستوياتها.



وقال في كلمة له، "نحن الآن أفضل دولة حول العالم، لدينا في الآن استثمارات أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا "التضخم في الولايات المتحدة شهد أكبر انخفاض خلال 6 أعوام".

ولفت الى أن "أسواقنا المالية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق"، مردفا "لا يمكن لأي دولة أن تكون عظيمة ما لم تكن انتخاباتها نزيهة".

وكشف ترامب أنه "تم التكتم لسنوات على معلومات استخبارية بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية لكنني سأرفع السرية عنها"، مشيرا الى أن " اطلعت خلال انتخابات 2020 على معلومات خاصة لنحو 20 مليون أمريكي".

وتابع "أعلن الليلة رفع السرية فورا ونشر معلومات استخبارية حاسمة تكشف ثغرات صادمة في البنية التحتية لانتخاباتنا"، معتبرا أن "الأدلة المتوفرة تثبت تعرض نظامنا الانتخابي للاختراق والتدخل الأجنبي بمستويات خطيرة لم يسبق لها مثيل".

ورأى ترامب أن "الوثائق تكشف إقدام الصين على أكبر عملية اختراق وسرقة لبيانات الانتخابات في التاريخ بدأت عام 2020"، مضيفا "وثائقنا تكشف تورط عناصر في الدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني".

وطالب ترامب وزارة العدل وإف بي آي وسي آي إيه بـ"التحقيق الفوري في تستر المسؤولين على التدخلات الخارجية"، كاشفا أن "تقييمات استخبارية تؤكد قدرة والصين وإيران وكوريا الشمالية على اختراق بنيتنا الانتخابية".