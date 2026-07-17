ارتفاع حصيلة استهداف جسور جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بارتفاع حصيلة استهداف جسور جنوبي .

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وقالت ، "ارتفاع عدد الشهداء في الهجوم على جسور خمير بمحافظة هرمزغان جنوبي إلى 7".

وأعلنت إيران، الجمعة، عن حصيلة استهداف جسور بهجمات أمريكية جنوبي البلاد، وقالت ، "استشهاد 3 وإصابة 9 إثر الهجمات الأمريكية على جسور في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران".

وكشف مسؤول أمريكي، الجمعة، عن استهداف جسور عدة في إيران، مضيفا أن "ضرب الجسور يهدف لقطع الإمداد إلى بندر عباس التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن".