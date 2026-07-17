الجيش الأمريكي يعلن استهداف مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية

وقالت ، "أطلقنا ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية"، كاشفة " استهدفنا مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية".

وأضافت "نواصل تقويض قدرات ومحاسبتها على الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية"، مشيرة الى أن "هذه الليلة السادسة على التوالي التي تشن فيها ضربات على إيران".

وكانت الامريكية أفادت، الخميس، بشن غارات جديدة على إيران، مضيفة "نشن الان غارات جديدة على ".