"الطاقة الدولية" تحذر من تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز

وأضاف بيرول ⁠خلال ‌فعالية نظمها ⁠مجلس العلاقات الخارجية "لا يزال ⁠أمن الإمدادات النفطية ⁠مسألة بالغة الأهمية. يجب أن نشعر بالقلق، ويساورني القلق إذا لم تتحسن الأوضاع خلال ‌الأسابيع القليلة المقبلة".

وكثّفت والولايات المتحدة الهجمات المتبادلة الخميس في تصعيد مستمر منذ أسبوع يقوّض استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلتا إليها الشهر الماضي.



وأفاد الجيش الأميركي بأنه شنّ مساء الخميس ضربات لليلة السادسة على التوالي على إيران "لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر".



ولأول مرة منذ أن أوقفت مذكرة تفاهم القتال الشهر الماضي، شنّت موجتين كبيرتين من الضربات الجوية في يوم واحد الأربعاء، استهدفتا في الأغلب مواقع ساحلية في جنوب إيران، وترد على الضربات الأميركية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على دول مجاورة.



ومساء الخميس، أصابت قذائف أميركية ومناطق قريبة من مدينة عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري، وكلتاهما تقعان على .



‌وأفادت شبه الرسمية للأنباء بأن عدة مواقع ‌في بندر عباس تعرضت للقصف، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أيضا أن غارات أميركية استهدفت في وقت متأخر من الخميس ثلاثة جسور ومحطة للقطارات في مدينة بندر خمير الساحلية، واستهدف هجوم صاروخي مطار إيرانشهر في إيران.



وأوقف تجدد التصعيد حركة المرور إلى حد بعيد عبر مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي في العالم لشحن النفط والغاز، مما دفع أسعار إلى الارتفاع، واستأنفت طهران إغلاق مضيق هرمز، وعاودت فرض حصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الأربعاء.