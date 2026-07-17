قطر تعلن التصدي لهجوم إيراني وإصابة طفل

وقالت القطرية في بيان على حسابها في "إكس"، إنه "في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم".وأضاف البيان أنه "استنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، تؤكد الوزارة تسجيل إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة".من جانبها، القطرية إنها تصدت لهجمة صاروخية استهدفت الدولة.وكانت قد أعلنت فجر الجمعة، تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، كما أعلنت الداخلية البحرينية في منشور على "إكس" عن إطلاق صافرة الإنذار.