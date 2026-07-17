وزير الحرب ينشر صورة لانهيار برج استطلاع إيراني

– دولي

نشر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، صورة لانهيار برج استطلاع إيراني.



وتأتي هذه الضربات في إطار تهديدات الرئيس الأمريكي باستهداف البنية التحتية الإيرانية، بهدف الضغط على لتخفيف قيودها على حركة الملاحة في .

وفي المقابل، شنت إيران هجمات صاروخية جديدة على دول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من بينها ، التي تؤدي دورا رئيسيا في الوساطة بشأن الحرب.

وتزامنت التطورات مع انهيار وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بعد أيام من التصعيد والهجمات المتبادلة بين وطهران، في ظل صراع للسيطرة على مضيق هرمز. وكثفت ضرباتها الجوية ضد لتطال الجسور والبنية التحتية في جنوب البلاد، في وقت نشرت فيه صورة تظهر انهيار برج في ميناء تشابهار الإيراني.وتأتي هذه الضربات في إطار تهديدات الرئيس الأمريكي باستهداف البنية التحتية الإيرانية، بهدف الضغط على لتخفيف قيودها على حركة الملاحة في .وفي المقابل، شنت إيران هجمات صاروخية جديدة على دول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من بينها ، التي تؤدي دورا رئيسيا في الوساطة بشأن الحرب.وتزامنت التطورات مع انهيار وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بعد أيام من التصعيد والهجمات المتبادلة بين وطهران، في ظل صراع للسيطرة على مضيق هرمز.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة مئات آخرين، فيما أفادت تقارير بسقوط ضحايا جدد جراء الضربات التي نُفذت الجمعة.

وكانت إيران قد أغلقت فعليا مضيق هرمز أمام حركة الملاحة عقب بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ومنح طهران نفوذا أكبر في المفاوضات.

وفي متلفز، قال الرئيس الأمريكي إن الحرب تسير بشكل جيد، مضيفا: "نحن أيضا نحقق انتصارا كبيرا في إيران، وستشاهدون ثمار هذا الجهد قريبا جدا".

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الضربات الأمريكية استهدفت في إقليم هرمزغان جنوب البلاد خلال الليل، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل. وطالت الهجمات مدينة خمير الواقعة على الساحل الإيراني المطل على مضيق هرمز.

من جهتها، أعلنت استهداف عشرات المواقع في أحدث غاراتها الجوية، التي انتهت عند فجر الجمعة، في سادس ليلة متتالية من الهجمات الأمريكية.