الكويت تعلن تضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء

وقالت وزارة الكهرباء والماء انه "تم إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه إثر اعتداء إيراني".وأضافت ان "عددا كبير من توليد الكهرباء في إحدى المحطات تضررت"، مشيرة الى انه "تم تفعيل خطط الطوارئ".