حصيلة جديدة في ايران.. مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 منذ 22 حزيران

وقال المتحدث باسم حسين كرمانبور "بحلول الساعة 06:30 صباحاً (06:00 بتوقيت موسكو)، تجاوز عدد المصابين جراء الهجمات الأمريكية 400 شخص، فيما بلغ عدد القتلى من مواطنينا 38 شخصاً".وأضاف المسؤول الإيراني أن "الحصيلة تشمل مقتل 3 نساء وإصابة 22 أخرى، بالإضافة إلى سقوط قتيل واحد وإصابة 9 آخرين ممن هم دون سن الثامنة عشرة".وأفادت الإيرانية بوقوع 8 قتلى و20 مصابا في هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية الليلة الماضية.ويأتي هذا التصعيد في أعقاب سلسلة هجمات متتالية شنّتها القوات الأمريكية على وزعمت أن هذه الضربات جاءت رداً على ما وصفته بـ"أعمال إيرانية ضد سفن تجارية تعبر ".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بقصف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط.