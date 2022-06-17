بوتين: رغم العقوبات "غير المسبوقة".. الحرب الاقتصادية ضد روسيا لن تنجح

وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، إن "بلاده ستتوصل إلى نتائج إيجابية رغم العقوبات، مؤكدا أن الميزانية تشهد فائضا".واضاف: "تخلصنا من موجة التضخم بعد 3 أشهر من العقوبات الغربية"، مشيرا "في الوقت نفسه إلى إمكانية تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي الروسي إلى 7%".وذكر بوتين أن "المنظومة الاقتصادية تتعرض لضربات، فيما سلاسل الغذاء تتدهور"، لافتا إلى أن "الغرب بدأ في طباعة الأموال للتغلب على الأزمات الاقتصادية".واوضح إن "الارتفاع الحاد في أسعار الغاز حدث قبل العملية العسكرية في أوكرانيا"، متعهدا "بإرسال الغذاء إلى أفريقيا والشرق الأوسط".وأشار بوتين إلى أن "العجز في الأسمدة، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء أكثر ولا يمكن لوم روسيا"، مؤكدا أن "موسكو ترحب بجميع المحادثات حول أزمة الغذاء في العالم".