بيلاروسيا تسجل اول اصابة بمتحور "أوميكرون نينجا"

وذكرت وكالة "مينسك للأنباء" ان "الحالة سجّلت في العاصمة البيلاروسية، وتم تأكيدها مخبريا بأنها من نوع (أوميكرون نينجا) أو سلالة (أوميكرون4/5)، وهي السلالة الخامسة من متحور أوميكرون القادم من جنوب إفريقيا، وأن هذا النوع من فيروسات كورونا يتجنب الاستجابة المناعية بشكل فعال".واضافت أن "الأطباء في العاصمة البيلاروسية ينصحون بالحصول على اللقاح أو إعادة التطعيم قبل أن يبدأ موسم انتشار العدوى الجديد في الخريف".وكانت وزارة الصحة البيلاروسية قد توقعت ارتفاع عدد الإصابات بسلالات فيروسات COVID-19 في ايلول القادم، وتبعا لبياناتها فإن "السلالات الرئيسية المنتشرة في بيلاروس اليوم هي من سلالات متحور أوميكرون BA.4 و BA.5، وحوالي 10% من الإصابات هي من سلالة stealth-omicron".وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "نسبة التطعيم الأولي ضد فيروسات COVID-19 بلغت 70% تقريبا عند سكان بيلاروس، ونسبة الذين تلقوا لقاحات معززة بلغت 27%".