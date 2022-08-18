Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مقتل موظف في صحة كربلاء وسط المدينة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

اتفاق فيينا.. مطالب ايران تعرقل المفاوضات وتحذيرات من ضياع "الفرصة الاخيرة"

دوليات

2022-08-18 | 08:49
Alsumaria Tv
اتفاق فيينا.. مطالب ايران تعرقل المفاوضات وتحذيرات من ضياع "الفرصة الاخيرة"
1,699 مشاهدة

السومرية نيوز ـ دوليات

مطالب إيرانية بضمانات أمريكية تعرقل مجددًا جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وسط تحذيرات دولية من ضياع "الفرصة الأخيرة".

وأرسلت طهران ردًا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يترأس محادثات النووي، بدون قبول أو رفض المسودة الأوروبية للاتفاق، لافتة إلى مسائل دعت لدمجها بالاتفاق، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

كان الاتحاد الأوروبي قد قال إن مسودته كانت "النص النهائي" للاتفاق المحتمل عندما أرسله، معلنا انتهاء المفاوضات.

فيما قال فريق التفاوض الإيراني إنه من الأمور الأساسية لرد طهران أن تكون هناك ضمانات عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مجددا كما حدث في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما طرحت إيران آليات في الاتفاق من شأنها أن تتيح لطهران أن تزيد بسرعة العمل في برنامجها النووي حال انسحبت واشنطن من الاتفاق.

وقال مستشار فريق التفاوض الإيراني، سيد محمد ماراندي، لهيئة الإذاعة البريطانية، : "ما يهم إيران أن يكون هناك ضمانات بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة فجأة من الاتفاق مجددا.. سيأتي ذلك بثمن".

وقال مسؤول أوروبي بارز، الأربعاء، إن طهران وواشنطن بحاجة للموافقة على المسودة أو رفضها، رافضا فكرة استئناف المحادثات بين الأطراف.

وأضاف مسؤولان غربيان أنهما لا يتوقعان أي إعلان عن اتفاق وشيك، رغم أنه يظل ممكنا في الأيام المقبلة.

طرحت مسألة الضمانات مرارا على مدار الـ16 شهرا التي شهدتها المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأطراف الأخرى لمحاولة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع معظم العقوبات الدولية تقريبا على طهران مقابل القيود الصارمة المؤقتة على البرنامج النووي الإيراني.

وفي وقت سابق من المفاوضات، كانت إيران تسعى لوعود أمريكية بأنها لن تنسحب مجددا أبدا من الاتفاق، طالما تلتزم طهران به، وهو مطلب قال مسؤول أمريكي إنه يستحيل تلبيته بسبب عدم قدرة إدارة بايدن السيطرة على القرارات التي يتخذها الرؤساء في المستقبل.

وهذا الربيع، بدا أن طهران توافق على التأكيدات الأمريكية بأن إدارة بايدن ستلتزم بالاتفاق طوال فترة وجودها والتزام إيران بالاتفاق.

وفي إيران على مدار اليومين الماضيين، عقدت سلسلة من الاجتماعات بين رئيس فريق التفاوض وكبار المسؤولين في الحكومة، والبرلمان، ومجلس الأمن القومي الإيراني. وفي النهاية، تعود الكلمة الفصل بجميع المسائل المهمة المتعلقة بالأمن القومي للمرشد الأعلى علي خامنئي.

وأثار الرد الإيراني على المسودة الأوروبية استجابات مختلفة بين الأطراف الأخرى بالاتفاق، بينها: روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران.

وقال كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف، الذي عمل عن كثب مع فريق التفاوض الإيراني، على تويتر، إنه كان هناك "فرصة كبير لعبور خط النهاية"، لافتا إلى أن القرار في أيدي واشنطن الآن.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس التعليق على تفاصيل المفاوضات، الأربعاء، قائلًا إنهم يعلمون الاتحاد الأوروبي بشكل سري ومباشر بآرائهم.

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:00 | 2022-08-18 15:00
14:40 | 2022-08-18 14:40
14:37 | 2022-08-18 14:37
المزيد
اعلان
أكيد
أكيد
مستبعد
مستبعد
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.