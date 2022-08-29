بريطانيا تبدي موقفا من الاحداث الأخيرة في العراق

وقال القائم بأعمال السفارة البريطانية في بغداد جيمس داونر في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز: "تعرب المملكة المتحدة عن قلقها الشديد فيما يخص الاحداث التي حصلت اليوم، وبالأخص الانباء عن وقوع ضحايا في بغداد".وأضاف: نحث هؤلاء المتواجدين في المساحات العامة على الامتناع عن العنف وانه يجب الحفاظ على سلمية التظاهرات، وان جر البلد باتجاه العنف هو شي لا يستحق الشعب العراقي ان يتعرض له".وأشار داونر: "يحتاج الشعب العراقي الى مؤسسات فاعلة من اجل مجابهة التحديات التي يواجهها وتقديم الخدمات التي يعتمدون عليها".وتابع: "نحث المتظاهرين على الامتناع عن اقتحام المباني الحكومية".واختتم داونر: "ندعو جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار من اجل الوصول الى حل سلمي وقانوني ويشمل الجميع ولمصلحة الشعب العراقي".