الطاقة الذرية تتبنى قرارا يطالب روسيا بالانسحاب من زابوريجيا

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الدبلوماسيين ان "القرار دعا روسيا، إلى "الوقف الفوري لجميع الإجراءات في المحطة وأي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا"، موضحة انه "صوتت 26 دولة مع القرار من أصل 35، مقابل صوتين معارضين، وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت".وأضاف الدبلوماسيون أن "روسيا والصين هما الدولتان اللتان صوتتا ضد القرار".وفي سياق متصل، دعت المندوبة الأميركية في فيينا "جميع الأطراف إلى ضمان سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشغلي المحطة وجميع الموظفين الأوكرانيين".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد "جددت تحذيراتها من خطورة الوضع في محطة زابوريجيا النووية، جنوب أوكرانيا".