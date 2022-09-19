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باريس تبحث مع موسكو الوضع في زابوروجيه
دوليات
2022-09-19 | 11:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
196 مشاهدة
بحثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في محطة زابوروجيه النووية على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن كولونا قولها: " تحدثت هذا الصباح مع سيرغي لافروف وأبلغته أن "الوضع في محطة زابوروجيه النووية لا يزال يشكل مصدر قلق لنا.. سنناقشه صباح الأربعاء الساعة 11:30 صباحا خلال اجتماع الفريق العامل الذي نظمته فرنسا، بالاشتراك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التأكد من أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان السلامة في محطة الطاقة النووية".
وأشارت إلى أن "الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومحيطها لا يزال صعبا"، ودعت إلى "إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في أسرع وقت ممكن".
المحرر:
سعد أحمد
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