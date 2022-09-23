ترامب: الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، "بلادنا ذاهبة إلى الجحيم، أمتنا في حالة تدهور"، مضيفاً "هذا البلد في حالة فوضى. البلاد لن تستمر في العيش إذا بقيت على هذه الحالة".وأضاف، "أظهر الرئيس الحالي جو بايدن ضعفًا على المسرح العالمي. لذلك، يعتقد ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى رئيس قوي للتعامل مع قادة العالم "الحاذقين والأذكياء" مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ".وتابع: "أريد أن أرى شخصًا رائعًا، سواء كان جمهوريًا أم ديمقراطيًا. أفضل أن أراه يحقق نجاحًا لا يصدق، حتى لو كان ذلك يعني حملة أكثر صعوبة وربما حتى هزيمة".