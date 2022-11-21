حصيلة زلزال اندونيسيا ترتفع الى 162 قتيلا

وقال حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل: "يؤسفني الإعلان أن 162 شخصا قتلوا"، الأمر الذي أكده المتحدث باسم الإدارة المحلية في مدينة سيانجور في جاوا الغربية".وأعلنت وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق عن مصرع 44 شخصا وإصابة 300 آخرين جراء الزلزال الذي وقع اليوم.