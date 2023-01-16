لمواجهة الصين.. الهند واليابان تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة

وتضم المناورات الجديدة 8 طائرات مقاتلة يابانية، في حين ترسل الهند 4 مقاتلات وطائرتي نقل وناقلة للتزود بالوقود في الجو، وفق ما أكدت وزارة الدفاع اليابانية.كما يشارك نحو 150 عنصراً من القوات الجوية الهندية في المناورات.جاء ذلك بينما قرر وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، إجراء المناورات خلال لقاء في نيودلهي في تشرين الثاني 2019، لكن إطلاقها تأجل بسبب جائحة كوفيد-19.وكانت اليابان والهند نفّذتا مع الولايات المتحدة وأستراليا تحالف "كواد" غير الرسمي الذي طُرح في 2007 وأطلق مجددا في 2017 بهدف الحد من نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.