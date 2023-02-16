هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب جنوب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر تضرب جنوبي تركيا مركزها ولاية هاتاي.



بدورها، صرحت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون السوري، أن أهالي دمشق وحلب واللاذقية والساحل السوري واللبناني شعروا بهزات ارتدادية جراء زلزال هاتاي التركية.



وذكر المركز الوطني للزلازل أن هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات شمال غرب إدلب عند الساعة 21:47 دقيقة يبعد مركزها عن المدينة 61 كم بعمق 18.8 كم.