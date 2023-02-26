مقتل إسرائيليين اثنين في نابلس

وقبل أيام اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية؛ ما أدى إلى سقوط نحو 9 ضحايا وإصابة آخرين.وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من سيارة مارة على سيارة إسرائيلية في شارع 60 بالقرب من حوارة شمال الضفة الغربية"، قبل أن يعلن عن مقتلهما لاحقا.وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري عملية مطاردة واسعة لملاحقة السيارة التي كان يستقلها منفذو عملية إطلاق النار.وتأتي عملية إطلاق النار اليوم تزامنا مع انطلاق قمة العقبة الأمنية بمشاركة فلسطينية إسرائيلية ومصرية وأردنية وأمريكية؛ لبحث التهدئة ومنع تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية.