انفجار بناية إسرائيلية في الأراضي المحتلة.. وحديث عن "طائرة عراقية"

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية، ان الجيش اكد تعرض أحد المباني لأضرار في هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة إيلات، لكن لم تقع إصابات في الحادث.وقال الجيش إن الجنود حددوا “هدفا جويا مشبوها دخل الأراضي الإسرائيلية من الشرق” وسقط “في منطقة خليج إيلات”.وربطت وسائل اعلام إسرائيلية الحادث بإعلان "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم على هدف حيوي إسرائيلي، حيث قالت "تايمز اوف إسرائيل"، انه يبدو أن الإشارة إلى أن مصدر القذيفة كان باتجاه الشرق يؤكد ادعاء المقاومة الإسلامية في العراق بأنها شنت هجوما على هدف إسرائيلي.أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مقاتليها هاجموا هدفا إسرائيليا حيويا في الأراضي الفلسطينية المحتلة فجر اليوم الاثنين بالأسلحة المناسبة.وبالرغم من اعلان المقاومة منذ اشهر استهداف مواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الا انه يمكن القول ان هذه المرة الأولى التي يتم الربط بين وقوع حادث امني فعلا هناك مع اعلان المقاومة الإسلامية في العراق في ذات الوقت وربطه بالعملية.