الثقافة: قانون العطل الرسمية سيقدم للتصويت خلال أسبوعين

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ناظم قوله، إن"الوزارة بصدد صياغة بعض مذكرات التفاهم لاسترداد الآثار ضمن شروط وأوضاع معينة "مبيناً أننا"نعمل مع جهات متعددة إقليمية ودولية لاسترداد آثار العراق المهربة والمسروقة في كل مكان".وفي سياق آخر أوضح ناظم أن"قانون العطل الرسمية وضعت الصياغة النهائية له وسيقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونأمل خلال أسبوع أو اثنين بأن يقدم للتصويت عليه من المجلس ثم إلى مجلس النواب".