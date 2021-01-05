مكتب الكاظمي يؤجل المؤتمر الصحفي الاسبوعي

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن تاجيل المؤتمر الصحفي الاسبوعي.



وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي الاسبوعي المقرر عقده اليوم الى اشعار اخر". ولم يذكر المكتب سبب تأجيل المؤتمر

