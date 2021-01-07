رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان ضرورة توفير مستلزمات إجراء الانتخابات

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرؤية نيوز نسخة منه، إن الأخير "استقبل، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد".واضاف أن "الاجتماع تطرّق الى الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب".واشار الى أن "الاجتماع بحث الاوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين".