الكاظمي يؤكد مضي الحكومة في دعم عمل مفوضية الانتخابات

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "الكاظمي استقبل، اليوم، رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجرت خلال اللقاء، مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في السادس من حزيران 2021".وأشار الكاظمي بحسب البيان، إلى أن "الحكومة ماضية في دعم عمل المفوضية بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية".وتابع البيان، أن "الكاظمي استمع الى إيجاز عن آخر المراحل المنجزة من عمل المفوضية، في مجال تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين وعملية التسجيل البايومتري للناخبين وتحديث السجل الانتخابي".وأوضح، أن "اللقاء شهد استعراض السبل المتبعة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المفوضية، بانتظار تشكيل المحكمة الإتحادية وفقا للسياقات الدستورية".