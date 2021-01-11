الإمارات تؤكد دعمها للعراق بما يحقق مصالحه ويحفظ أمنه واستقراره

وقالت وكالة الانباء الاماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون وتطويره في مختلف جوانبه بما يحقق مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأضافت "كما تناول الاتصال مستجدات جائحة كورونا في البلدين والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والصحية إضافة إلى أهمية التعاون والتنسيق الدوليين خلال مرحلة ما بعد كورونا"، مشيرة الى أن "الجانبين استعرضا التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات القضايا في المنطقة العربية وتبادلا وجهات النظر بشأنها".وأكد بن زايد بحسب الوكالة، "دعم دولة الإمارات الدائم للعراق الشقيق ووقوفها إلى جانبه بما يحقق مصالحه ويحفظ أمنه واستقراره وتجاوزه جميع التحديات التي يواجهها ولتعزيز دوره في محيطه العربي".من جانبه أعرب صالح وفقاً للوكالة، عن "شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، مثمنا "مواقف دولة الإمارات الداعمة للشعب العراقي على جميع الأصعدة وفي مختلف الظروف لاستعادة أمنه واستقراره ومساندته في مواجهة التحديات وتعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية".